Recordista mundial da maratona morre em acidente de carro aos 24 anos

O queniano diminuiu 34 segundos do antigo recorde mundial, que era do bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, em Berlim. A World Athletics ratificou seu feito na semana passada.

Estamos chocados e profundamente tristes ao saber da perda devastadora de Kelvin Kiptum e do seu treinador, Gervais Hakizimana. Em nome de todo o Atletismo Mundial, enviamos as nossas mais profundas condolências às suas famílias, amigos, companheiros de equipe e à nação queniana. Sebastian Coe, presidente da World Athletics, no X