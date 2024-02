Pai diz que queniano morto foi 'procurado' por desconhecidos antes de acidente

O acidente

Kiptum dirigia o carro e está acompanhado do treinador Gervais Hakizimana, que assim como o pupilo, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com as autoridades, havia um terceiro ocupante no veículo que sobreviveu e foi levado ao hospital.

Eles trafegavam em rodovia entre as cidades de Eldoret e Kaptgat, em região do Quênia conhecida por ser base de treinamento para maratonistas em razão de sua altitude.

Kiptum bateu o recorde mundial em outubro do ano passado, na tradicional Maratona de Chicago, nos Estados Unidos. Era apenas a terceira maratona da carreira do queniano, que impressionou a todos ao cruzar a linha de chegada com um tempo de 2h00min35. Com isso, superou o recorde de 2h01min09 até então defendido pelo compatriota Eliud Kipchoge.