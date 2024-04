Fim de semana de terror: antes de Senna, Ímola teve morte 'esquecida'

Boicote e esquecimento

Ratzenberger estreou na Fórmula 1 no Brasil com problemas. Ele teve falhas mecânicos que o impediram de correr em parte do classificatório e na outra não conseguiu encontrar velocidade sob a chuva de Interlagos.

Já na segunda corrida, no Japão, ele conseguiu o 11º lugar, mas sem deixar de lado as reclamações sobre sua luta com os freios, lembrou Brabham à F1. "A equipe pediu pra eu testá-los em Ímola e eu fui, fiz duas voltas e voltei —eles eram uma porcaria completa. Logo ele foi para a pista também e conseguiu um tempo a poucos décimos do meu, todos nós estávamos animados."

O acidente de Ratzenberger fez com que Senna organizasse uma tentativa de boicote ao restante do evento, que acabou seguindo normalmente. A confirmação da morte do austríaco significou o fim de uma temporada de 12 anos sem tragédias, desde a perda de Riccardo Paletti, em 1982.

Família acredita que, sem Senna, Ratzenberger seria esquecido

A morte de Ratzenberger afetou Ayrton Senna, segundo pessoas próximas do brasileiro, como Adriane Galisteu, namorada de Senna à época.