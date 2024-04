Por que Renato Gaúcho ameaça 'deixar' o Brasileirão? Entenda a revolta

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho se revoltou com a expulsão de Diego Costa no jogo contra o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão. Ele denunciou uma suposta interferência imprópria na decisão, já no final da partida, e afirmou que os problemas de arbitragem fazem com que ele tenha vontade de "largar" o campeonato.

Entenda mais

Após a expulsão de Diego Costa, já no final do segundo tempo, Renato decidiu sair de campo, levando todos os jogadores reserva junto. A partida terminou em derrota do Grêmio, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

Na coletiva após o jogo, o técnico explicou sua atitude, reclamando da presença de Jaílson Macedo de Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, próximo aos bancos de reserva.