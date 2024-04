NBB tem 3 vagas nos playoffs em disputa a duas semanas do fim da 1ª fase

Os times têm números diferentes de jogos por fazer. Todos os clubes entrarão em quadra pelo menos duas vezes nas semanas finais da temporada regular. O atual regulamento prevê turno e returno de todos contra todos, totalizando 36 partidas para cada equipe.

A maior temporada da história do NBB terá o maior playoff da história da liga. A presença de 16 clubes na pós-temporada é um recorde, quatro a mais na comparação com o ano anterior. As oitavas de final serão disputadas em séries melhor de três, e as fases posteriores acontecerão em melhor de cinco.

Nenhuma posição no chaveamento dos playoffs está garantida. Flamengo e Franca têm boa folga em relação aos demais clubes, mas ainda brigam entre si pela melhor campanha do NBB. Duelos acirrados também acontecem no meio da tabela, com Paulistano, Fortaleza, São José, Corinthians e São Paulo ambicionando uma vaga no top-8 — e, consequentemente, o direito de decidir as oitavas de final em casa.

O UOL transmitirá hoje (01) partida envolvendo dois times de playoff. O Franca recebe o São José no Pedrocão às 20h (de Brasília), e você poderá acompanhar no canal do UOL Esporte no YouTube, ao vivo e com imagens.