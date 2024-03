Globo anuncia primeira lista de jornalistas para Olimpíadas sem narradores

Detentora dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos deste ano, o grupo Globo anunciou hoje sua primeira lista da equipe que irá a Paris para a cobertura da competição.

O grupo é formado por 49 profissionais, mas existe a expectativa que outros nomes sejam divulgados, principalmente do narrador para a cerimônia de abertura e de outros comentaristas.

Nas Olimpíadas de Tóquio, que ocorreram em 2021, a Globo definiu a equipe com 50 profissionais após atender um pedido do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a redução de 50% do grupo. A pandemia de covid-19 foi o motivo da solicitação. Narradores e executivos não foram ao Japão.