Camisas 'populares' e bola de luxo: loja do NBB rouba a cena no Ibirapuera

De volta ao Ginásio do Ibirapuera após seis anos, o Jogo das Estrelas conta com uma novidade, a loja oficial do NBB. E os fãs de basquete puderam encontrar as camisas oficiais de alguns dos times brasileiros a preços "populares" se comparadas com as de futebol ou até da NBA.

O que aconteceu

As camisas de clube tinham preços entre R$139,90 e R$ 189,90. Estavam expostos os mantos de São José, Unifacisa, Bauru, Minas, Pinheiros, União Corinthians, Caias do Sul e Mogi.

Uniforme do Jogo das Estrelas 2024 Imagem: Carolina Alberti/UOL

O uniforme oficial do Jogo das Estrelas também estava à venda por R$ 199,90. As camisas homenageiam a cidade de São Paulo com mapas e cartões-postais.