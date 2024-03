FuelCell Rebel v4: Testamos o novo calçado tecnológico da New Balance

Homens e mulheres foram divididos em baterias e, poucos metros após a largada, atletas profissionais como Marco Tulio Silva Gonçalves e Livya Kezia Coimbra passaram a perseguir os amadores nas respectivas categorias. Quem fosse ultrapassado (ou pego) já estaria fora do teste. Consegui correr por cerca de 350m até ser encontrada pela Livya.

O que gostamos

Levíssimo e potente: A característica notada logo que o calçado encaixa nos pés é a leveza. Cada par pesa menos de 200 gramas. É tão leve que você não sente a pressão nas pernas.

FuelCell Rebel v4, novo tênis da New Balance Imagem: New Balance

Bom encaixe: O calçado leva uma malha ultraleve no cabedal, com a tecnologia Fantom Fit, o que proporciona o ajuste de amarração ideal para um corredor. O tênis não fica sambando no pé e, ao mesmo tempo, não dá sensação de "sufocamento".

Velocidade e retorno: Bom, tênis no pé e cadarço amarrado, partimos para o teste realizado na pista de atletismo do MorumBIS. A caminhada dos vestiários ao gramado já deu um aperitivo sobre onde o tênis pode levar. A entressola foi desenvolvida com a tecnologia que dá nome ele: FuelCell. Mas a grande novidade no Rebel v4 é a infusão de Pebax, uma espécia de espuma capaz de trazer retorno de energia e mais velocidade. A sensação é um impulso a cada passada.