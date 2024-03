TikTok faz parceria para projetar atletas olímpicos e paralímpicos em Paris

É só dancinha? Não. O TikTok quer mostrar que é possível projetar a carreira e ampliar o alcance do esporte com todo o tipo de conteúdo. Para isso, a plataforma fez uma parceria especial com os atletas e confederações nacionais que representarão o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris.

"A expectativa é termos uma comunidade antenada e apaixonada, compartilhando os melhores momentos dos Jogos de maneira criativa, por meio das inúmeras funcionalidades disponíveis na plataforma. Um exemplo disso são as hashtags relacionadas ao tema, a #Paris2024 e #TikTokEsportes, que acumulam mais de 36 mil e mais de 691 mil vídeos publicados, respectivamente", explicou Maíra Carvalho, diretora de operações do TikTok no Brasil, ao UOL.

"A parceria de conteúdo que estruturamos com o site Olimpíada Todo o Dia (OTD) para esse momento pré-competição abrange diversas confederações esportivas do país, como atletismo, basquete, canoagem, esportes aquáticos, ginástica, judô, tênis, vôlei, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O conteúdo produzido incluirá informações sobre as modalidades, como regras e curiosidades, além de bastidores, entrevistas exclusivas e desafios, oferecendo aos fãs uma visão mais próxima do cotidiano dos atletas que representarão o Brasil nos jogos", acrescentou a executiva.