Dia 3 Pan 2023: Brasil tem conquistas nas águas e bronze 'de peso'

Na natação, Guilherme Caribé conquistou o ouro nos 100m livre masculino, enquanto Guilherme Costa, o Cachorrão, alcançou o topo do pódio nos 800m livre.

Stephanie Balduccini ficou com a prata nos 100m livre feminino, e Vinicius Lanza nos 100m borboleta masculino.

Já nos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso ficaram na terceira colocação na plataforma de 10m.

No esqui aquático, Felipe Neves conquistou o bronze. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha na história na modalidade slalom.

Bronze de peso

No fim do dia, Laura Amaro conquistou a medalha de bronze no levantamento de peso (81kg). Olivia Reeves, dos Estados Unidos, ficou com o ouro, enquanto Yudelina Mejia, da República Dominicana, com a prata