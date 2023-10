Raicca Ventura acerta a última volta e conquista prata no skate do Pan 2023

Na última volta, Raicca precisava melhorar a nota para chegar no pódio. E ela conseguiu. Fez a mesma volta, acertou todas as manobras e não desgrudou do skate, pontuando 82.54 e conquistando a medalha de prata.

Eu estava um pouco nervosa, porque eu tinha só uma chance. Já tinha gastado as minhas. Sobrou só uma, eu falei 'Nossa, e agora?'. E aí, tinha que ser aquela hora. E foi, deu tudo certo. Acertei, saí muito feliz da pista, todo mundo me abraçando Raicca Ventura

Raicca é a quarta atleta mais nova da delegação brasileira e grande promessa na modalidade. Ela ficou em quarto lugar no Mundial realizado em Roma no início de outubro.

É muito importante (ter apoio da torcida), vocês não têm noção. Eu agradeço demais, porque é muita vibe. Deixa até os skatistas felizes. Fiquei muito feliz de ter um monte de brasileiro, era a maior torcida que tinha. Consegui ouvir no meio da minha volta Raicca Ventura

