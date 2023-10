Manobra, o skatista de Fortaleza tem. Ele vice-campeão de 2021 do Super Crown da Street League Skateboarding (SLS), evento que é reconhecido no meio como um Campeonato Mundial, mas sofreu uma grave lesão no início de 2022. Um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA), que exigiu uma cirurgia igual à que Neymar será submetido.

"Foi irritante, difícil de aceitar, porque eu estava sentindo que eu estava indo tão bem, podia melhorar muito, estava necessitando dessa melhora, e estava muito confortável com meu skate, com a minha pessoa. Era o ano que eu ia vir mais forte, estava me sentindo muito melhor, foi frustrante. Mas não foi algo que me fez ficar mais forte psicologicamente, mais preparado para as coisas que estão por vir", contou ele a esta coluna em janeiro.

Na época, o Olhar Olímpico contou como ele vinha comemorando pequenas vitórias, como simplesmente poder voltar a andar de skate. Menos de um ano depois, o sentimento dele é de recuperação total.

"Eu sinto meu joelho tranquilo. Acho que você trabalha bem, trabalha certinho, acredita no seu time, acredita em você, no seu potencial, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Sinto meu joelho 100%, tô tranquilo, tô feliz com isso. Estou orgulhoso de todo o trabalho duro que eu venho fazendo."