Brasil vence Argentina no vôlei feminino e fica perto da semifinal no Pan

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/18) na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, pela segunda rodada do Grupo A do Pan 2023.

A seleção se mostrou à altura de um desafio maior do que encontrou na estreia contra Cuba. O início do primeiro set indicou um jogo equilibrado. No entanto, o bloqueio brasileiro apareceu em momentos importantes e a Argentina começou a cometer erros.

Depois de início dominante no segundo set, o Brasil cometeu vacilos no fim. A Argentina cresceu no jogo e se aproximou, mas o bom desempenho ofensivo brasileiro continuou. A seleção converteu 17 dos 22 cortes que tentou na parcial, e não esteve atrás no placar em nenhum momento.