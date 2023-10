Com rosto estampado por Santiago, Rebeca Andrade é a estrela do Pan 2023

A braba tem nome: Rebeca Andrade. A ginasta brasileira chegou aos Jogos Pan-Americanos de Santiago não somente como destaque, mas com o status de estrela do evento continental.

Rebeca tem o rosto estampado em outdoors que a organização espalhou pela cidade, nos metrôs e em áreas de competição. Ciente do furor em torno de seu nome, a brasileira que "recebeu" a coroa de Simone Biles prefere manter o foco e os pés no chão. A norte-americana, inclusive, não está em Santiago, apesar de ter sido especulada no evento.