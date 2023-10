Mais que um time, um povo: Palestino é sinônimo de liberdade no Chile

Tudo isso é um sofrimento para o povo palestino e acontece há muitos anos. A situação atual é bastante complicada, muitas pessoas morreram. Agora, mais do que nunca, o clube tem que dar a cara para que as pessoas vejam há quanto tempo os palestinos chegaram aqui, fundaram o clube e seguimos desde então. Isso significa que a Palestina sempre existiu e vai continuar existindo

Ignacio Aguad, diretor do Deportivo Palestino.

No elenco atual, não há jogadores palestinos, mas todos são engajados com a história do clube e sabem a importância do escudo que carregam no peito durante as competições. Antes dos treinamentos, eles fazem um minuto de silêncio em respeito às vítimas da guerra e também promovem ações para ajudar a população que vive na região do Oriente Médio.

Camisa do Deportivo Palestino em bar na Palestina Imagem: Arquivo Pessoal

"Eu estive lá na Palestina há dois anos e é incrível ver como as pessoas conhecem o clube, os mais novos têm até camisa. As condições de lá não permitem que exista uma seleção profissional, eles precisam sair da Palestina se quiserem jogar como uma equipe nacional, porque Israel não deixa", comentou Nabzo.

"No nosso clube, eles encontram essa liberdade. Aqui, nós podemos erguer e exibir a bandeira da Palestina e passar a nossa mensagem com toda a tranquilidade do mundo", concluiu o chefe de comunicação.