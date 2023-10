Pan 2023: Principal jogador da seleção de beisebol crê em medalha do Brasil

Rienzo é o segundo brasileiro na história a atuar na Major League Baseball e o primeiro arremessador a jogar e vencer a liga norte-americana da modalidade. Ele vestiu as camisas do Chicago White Sox e do Miami Marlins.

Ciente da falta de tradição da modalidade no Brasil, André crê no aumento da projeção do esporte no país. Ele entende que o aumento do interesse de compatriotas em praticar a modalidade, mesmo que em outros países, reflete no fortalecimento da cultura em terras brasileiras.

"Eu vejo atletas cada vez mais saindo do país para buscar o sonho. Fora do Brasil, o nosso esporte é considerado profissional. Eu morei 20 anos fora, joguei profissional, joguei no MLB, fui para o México, Itália. A gente busca esse sonho fora do país exatamente por isso, por não ser um esporte considerado profissional no Brasil. Nosso sonho é que cresça, que um dia a gente possa ter uma liga", comentou.

Aos 35 anos, André Rienzo tem expectativas de participar das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, que terá o retorno do beisebol ao programa olímpico. Apesar disso, o atleta brasileiro imagina que estará aposentado, mas pretende marcar presença nos bastidores.

"Eu amei essa volta e por ser novamente considerado esporte olímpico agora. Acho que eu não vou estar lá em 2028, já vou estar velho, mas espero poder estar de alguma forma para o time, que a gente possa motivar para classificar e estar presente nas Olimpíadas", disse André.