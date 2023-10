Cascavel domina Libertadores e vira potência no futsal masculino e feminino

O Brasil tem muitas cidades com tradição no futsal. Mas certamente nenhuma delas comemorou tanto quanto Cascavel, no Paraná, nos últimos anos. Nesta década, ela pode ser considerada a "capital" da modalidade, no país. E isso aconteces graças aos vários títulos conquistados pelo Cascavel Futsal, no masculino, e pelo Stein Cascavel, no feminino.

A cidade tem os atuais campeões da Libertadores da modalidade nos dois gêneros. Entre os homens, o Cascavel venceu as duas últimas edições. Entre as mulheres, o Stein ganhou neste ano.