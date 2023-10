Da caça para o futsal: conheça Índia, destaque da LFF que chegou à seleção

"Sinto muito orgulho de estar onde estou. No começo, não foi fácil. No Pará, eu treinava com meninos, não tinha escolinha feminina, tinha torneios e eu ficava de fora por ser menina. Mas meus pais, meus amigos e amigas, não me deixaram desistir. Estou muito feliz. No começo, sempre é difícil, e eu consegui passar por essa barreira. Me sinto muito realizada de estar onde estou", contou ela.

Representatividade e exemplo

Índia teve uma infância no Pará apegada às raízes. Os treinos no futsal se alternavam com atividades como a caça e a pesca.

Naquela altura, a garota nem sonhava que alguns anos depois serviria de exemplo para muitas outras meninas.

"Acredito, sim, que tem meninas que se inspiram em mim. Nos jogos mesmo ou as que mandam mensagem no Instagram, falando que um dia querem me conhecer, que querem me ver jogar. Isso me motiva muito. Não dá pra acreditar nisso, eu tenho 20 anos e vejo as meninas mais novas falando que se inspiram em mim. É um orgulho, eu não achava que com 20 anos alguém se inspiraria em mim, mas tem sim que sem inspire e fico muito feliz com esse tipo de mensagem", falou.

E os feitos no futsal também são motivo de orgulho para a jogadora, que no ano passado foi campeã sul-americana pela seleção brasileira.