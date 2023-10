Luisa Stefani celebra ser porta-bandeira do Brasil no Pan: 'Surpresa'

Porta-bandeira do Time Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Chile, a tenista Luisa Stefani conta que foi pega de surpresa com o convite, e ressaltou ser "uma honra" levar as cores do país no evento.

Eu sabia que ia receber uma ligação, mas nem passava pela minha cabeça que poderia ser isso. É uma grande honra, uma grande responsabilidade Luisa Stefani

O que aconteceu