Fernando Scheffer e Luisa Stefani serão porta-bandeiras do Brasil no Pan

A tenista também levou um bronze e fez história com Laura Pigossi ao conquistar a primeira medalha olímpica da história do tênis brasileiro.

"Fernando e Luisa são grandes atletas do esporte nacional, que fizeram história nos Jogos Olímpicos de Tóquio com medalhas emocionantes. Assim, para o Comitê Olímpico do Brasil é uma alegria poder homenageá-los com a honra de carregar nossa bandeira na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago. Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1000 integrantes da nossa delegação", afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da missão brasileira em Santiago.

A cerimônia de abertura será na sexta-feira, a partir das 20h (de Brasília). O evento será transmitido pelo streaming oficial do Canal Olímpico do Brasil e pela CazéTV.