Em edição limitada, Asics lança tênis e roupas em homenagem a Ayrton Senna

A Asics, marca de materiais e acessórios esportivos, em parceria com a "Marca Senna", lançou uma linha de vestuário em homenagem a Ayrton Senna. As vendas começarão no próximo dia 30 de outubro, quando se completarão 35 anos do primeiro título mundial do piloto brasileiro na Fórmula 1.

O que aconteceu

A linha conta com tênis, camiseta, shorts, meias e boné. Todos eles têm alguns detalhes que remetem ao tricampeonato de Ayrton Senna na Fórmula 1.