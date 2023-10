Renan e Bruninho projetam jogo decisivo com a Itália: 'Osso duro de roer'

O que Renan disse

Vitória sobre Irã. Muito feliz por hoje, por esses três pontos. O time do Irã mexeu muito, é difícil de ficar marcando, arriscaram bastante no saque. Vou destacar aqui que a garotada não largou o jogo em momento algum, ficaram o tempo todo presente. Amanhã é uma final que vale vaga olímpica, certamente a mais importante do ano. Acho que a gente chega em um bom momento, com bastante mentalidade e muita vontade, esses garotos são impressionantes e focados 100%. Única coisa que podemos prometer é que vamos deixar tudo dentro de quadra, vamos dar o nosso melhor.

Jogadores reservas. Todos que entram se sentem pertencentes ao time titular. Tanto que o Alan foi titular quase o tempo todo, o Darlan vive um momento especial, o Cachopa teve momentos bons também no Mundial do ano passado. E a contribuição de todos é o mais importante, eles entram e continuam mantendo a mesma energia e a mesma disposição. Foco total na Itália amanhã.

Pressão no comando. A pressão no esporte sempre existiu, não vem dos dias de hoje. É importante a gente olhar o cenário como um todo, a gente que vive o vôlei 24 horas por dia e vemos duas equipes europeias novas já classificadas para as Olimpíadas, a Bélgica e a Alemanha. Isso é o voleibol, todo mundo desenvolvendo o mais alto rendimento. E nós temos que correr atrás, continuar correndo como sempre fizemos para estar acima dos melhores.

O que Bruninho disse

Projeção contra a Itália. Acho que hoje talvez foi menos energético que ontem, é normal também. A adrenalina ontem foi lá em cima, a gente sabia que hoje também era uma final e em alguns momentos demos uma abaixada na nossa guarda, mas a equipe soube dominar de certa maneira a partida. A gente chega amanhã sabendo que é o nosso último jogo, uma final, a nossa vaga. Sabemos que vamos enfrentar a atual campeã mundial, vice-campeã europeia, vai ser osso duro de roer. Mas vamos entrar confiantes para fazer um grande jogo