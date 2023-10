Vôlei: Mãe de Alan e Darlan vira xodó da torcida brasileira no Pré-Olímpico

A cada bola no chão, forte celebração. Nos momentos de maior tensão, a singela toalha rosa que tinha às mãos ganhava a função também de tampar parcialmente os olhos. É neste misto de emoções que Dona Aparecida acompanha a trajetória do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino, que acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Mãe dos opostos Alan e Darlan, a mulher de sorriso largo não poupa voz para apoiar a seleção e se tornou xodó da torcida brasileira. Logo mais, ela estará na arquibancada para o duelo contra o Irã, na penúltima rodada do torneio. O jogo começa às 10h de hoje.