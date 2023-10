Vôlei: Brasil vira sobre Cuba e dá mais um passo para ir às Olimpíadas

O Brasil tem 10 pontos, dois a menos que a líder Alemanha, que enfrenta a República Tcheca às 20h30. A Itália, que tem 9, entra em quadra às 13h30 para o duelo com o Irã.

Apenas as duas melhores equipes de cada grupo avançam direto para as Olimpíadas.

A seleção brasileira ainda tem dois jogos pela frente e pode chegar a 16 pontos. Para não depender dos critérios de desempate, é importante vencer Irã e Itália por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, conquistando os três pontos em cada uma das partidas.

O Brasil volta às quadras amanhã (7), às 10h (horário de Brasília), contra o Irã. Depois, encerra a participação no torneio contra a Itália — outro adversário direto na briga pela vaga — domingo, no mesmo horário.

Como foi o jogo?

Resumo. A partida começou bastante acirrada e Cuba abriu o placar com uma vitória por vantagem bem curta no primeiro set. No início do segundo set, o panorama equilibrado se manteve até as equipes empatarem com 12 pontos cada. A partir daí, o Brasil foi superior, aproveitou os erros do adversário e igualou o confronto. O terceiro teve uma atuação brasileira consistente. O time da casa abriu vantagem e conseguiu levar bem até o fim, virando o placar. No quarta, o "lá e cá" voltou, e Cuba chegou a estar melhor, mas o Brasil fechou com o brilho de Darlan e garantiu o triunfo.