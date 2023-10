Brasil x Alemanha: onde assistir ao jogo do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Na segunda, conseguiu a vitória em cima da República Tcheca no tie-break, por três sets a dois, e por isso só faturou dois pontos.

Já a Alemanha faturou os seis pontos: venceu o Irã e depois Cuba por três sets a um, em ambos.

As duas equipes fazem parte do grupo A, que tem sede no Rio de Janeiro, e ainda conta com República Tcheca, Cuba, Irã, Itália, Qatar e Ucrânia.

O Grupo B tem sede em Tóquio e conta com: Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

Já o grupo C está em Xi'an, na China, e é composto por Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as Olimpíadas de Paris, em 2024.