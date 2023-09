Em aperitivo para o Pan, Pré-Olímpico de vôlei terá torcida organizada

Para as pessoas envolvidas na organização do MVA, a ideia é aproveitar que o Brasil é o "país do vôlei" para empurrar a seleção rumo à classificação olímpica.

"Vai ser uma honra estar na quadra junto com os nossos craques, como a gente esteve no Sul-Americano recentemente. A gente está preparando uma festa muito massa e esperando que milhares de pessoas que estarão presentes lá nos Jogos embarquem nesse clima de apoio incondicional", explica Luiz Carvalho "Vasco", fundador e diretor-executivo do MVA.

São cerca de 100 pessoas do movimento envolvidas com o Pré-Olímpico, inclusive pessoas de outros estados. "Mesmo sendo um número pequeno perto da capacidade do Maracanãzinho, o MVA pretende movimentar a torcida, fazer ela vibrar mesmo por nossa seleção", diz Daniela Quaresma, embaixadora do Rio de Janeiro do MVA.

Para a festa, existe um planejamento que começará fora do ginásio. "Vamos juntar o pessoal já no metrô e a concentração final será numa estação próxima do Maracanãzinho - São Francisco Xavier. De lá, vamos seguir com muita festa, em caminhada, com centenas de pessoas, bateria, faixas e bandeiras", continua.

Ela espera que com isso, as pessoas já entrem no Maracanãzinho com o astral lá em cima. Nas partidas que serão disputadas durante a semana, a concentração será na frente do ginásio, com bateria, faixas e bandeiras em homenagem aos grandes ídolos.

"Com o vôlei não é diferente. Temos bandeira do Bernardinho, Serginho, Bruninho, Lucarelli, Tande, Giba, Nalbert, fizemos das meninas também... O vôlei nos trouxe tanta alegria e homenageá-los é uma pequena atitude que podemos fazer", afirma Daniela.