Vôlei: Darlan muda o jogo, e Brasil vence República Tcheca no Pré-Olímpico

O Brasil dominou o segundo set e Darlan foi o nome da recuperação. O oposto saiu do banco e mudou o emocional do time, que impôs o jogo desde o início com grande vantagem no placar. Logo de início a equipe marcou cinco pontos seguidos e não deixou a concentração escapar, completando a sessão com Darlan virando o contra-ataque e Lucarelli marcando o último (25/16).

O terceiro set voltou a ser mais equilibrado, porém a seleção brasileira conseguiu virar o jogo. Darlan, até aqui, somou 18 pontos marcados e seguiu sendo o destaque da partida. O time de Renan Dal Zotto passou a ter mais confiança e mostrou força para fechar mais uma sessão (25/20).

O Brasil devolveu a confiança para os tchecos no quarto set e não conseguiu fechar a sessão com as dificuldades apresentadas. A falta de paciência e atuação afoita foram os principais problemas da seleção, caindo de produtividade e levando a decisão para o tie-break (20/25).

Os tchecos começaram a última sessão da melhor forma, com vantagem no marcador, mas a força do Brasil não parou. Entre erros de saque e recepção, Renan apostou em Honorato para tentar equilibrar as ações. Embora a seleção tentasse retomar a qualidade, a República Tcheca era ainda superior. Darlan, a estrela, mudou novamente o duelo e o Brasil conseguiu empatar em 14 a 14. No fim, a seleção fechou em 16/14.