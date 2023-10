Destaque da vitória do Brasil no vôlei, Darlan diz que foi o 'jogo da vida'

Abraço de Alan e apoio de Bruninho

Após a vitória, Alan foi correndo dar um abraço em Darlan para comemorar. O jovem entrou no lugar de seu irmão e companheiro no início do primeiro set.

"O vôlei é assim, um dia eu estou mal, outro dia ele está bem", disse Darlan. "O importante é um ajudar o outro, ele vinha falar comigo às vezes, isso ajuda demais, principalmente saber que meu ídolo está me ajudando".

Darlan também ganhou elogios de Bruninho. O veterano ressaltou a importância do atleta no elenco e agradeceu aos torcedores pelo apoio até o fim.