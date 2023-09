Brasil vence o Irã e é campeão invicto da Copa das Nações de futsal

O torneio serviu de preparação para a Copa do Mundo de 2024. O mundial está agendado para 14 de setembro a 6 de outubro no Uzbequistão.

O terceiro lugar ficou com o Paraguai. A equipe sul-americana venceu o Japão por 7 a 3.

Seis equipes participaram do torneio: Brasil, Japão, Arábia Saudita, Irã, Paraguai e Colômbia.

Como foi o jogo

Primeiro tempo começa com muitas faltas. A primeira etapa foi difícil e marcada por trocas de oportunidades e faltas para as equipes (5 x 6). Mesmo o Irã "respeitando" o Brasil em alguns momentos, a equipe não se fechou na retranca e tentou aproveitar ao máximo as oportunidades que surgiram de faltas e contra-ataques rápidos.

Brasil vai para o intervalo na frente. Brasil priorizou um jogo mais fechado e focado no toque de bola próximo, além da pressão constante da dobradinha entre Matheus e Marlon, o que resultou na abertura do placar com Pito. O Irã igualou o marcador logo em seguida, mas Pito marcou novamente logo em seguida, encerrando o primeiro tempo em 2 a 1.