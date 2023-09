No Flamengo, Vagner Love atuou com dois grandes astros do futebol mundial: Adriano e Ronaldinho Gaúcho.

Com Adriano, Love formou a emblemática dupla "Império do Amor", em 2010, e a amizade com o Imperador perdura até hoje, à base de muita resenha e "danone".

"Ele é um dos caras mais sensacionais que conheci dentro do futebol. Como pessoa, é um cara que tem um coração incrível. Fico muito feliz de ter jogado com ele, de ter feito essa parceria que ficou para a história. Fizemos o Império do Amor, são só boas lembranças. Sempre que posso, que a gente se encontra, é risada na certa e aquele danone (cerveja) que a gente gosta (risos). Sou um cara muito privilegiado de ter jogado com o Adriano", disse.

Depois de retornar do empréstimo para o CSKA, em 2011, Love voltou em definitivo para o Flamengo, em 2012, onde jogou com ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho, a quem considera como "diferente de tudo que já viu":

"Tive a oportunidade de jogar com ele na seleção brasileira e depois no Flamengo. Realmente ele é muito diferente de tudo que eu já vi no futebol. Já joguei com grandes jogadores, o próprio Adriano, que tem uma qualidade incrível também, mas o Ronaldinho, para mim, foi um dos caras mais incríveis que eu joguei".