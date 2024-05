Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

O Palmeiras defende uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro sub-20. As Crias da Academia somam 18 pontos e lideram a tabela. No último compromisso, o Verdão goleou o São Paulo por 5 a 1.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino ainda busca seu primeiro triunfo no campeonato. O Massa Bruta tem apenas três pontos e ocupa a 18ª posição. Em seu último compromisso, empatou por 2 a 2 com o Atlético-GO.

Arbitragem

O trio de arbitragem será formado pelo árbitro Gabriel Petrini Rodrigues Cruz (SP) e pelos assistentes Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP).