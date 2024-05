Santos venderá ingressos simbólicos contra o Brusque em apoio ao RS

O estado do Rio Grande do Sul sofre com uma das piores tragédias naturais de sua história. Além do prejuízo causado para toda a população, os clubes do futebol brasileiro também são vítimas das fortes chuvas. Grêmio e Internacional, por exemplo, tiveram seus estádios tomados pelas enchentes.

O Santos, sabendo da situação, disponibilizou suas estruturas para as equipes gaúchas se alojarem durante os próximos dias. Além disso, a CBF adiou as partidas dos times do estado, como mandantes ou visitantes, válidos pelas competições nacionais, pelos próximos 20 dias.