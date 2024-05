Rodrigo Garro, do Corinthians, é pai pela primeira vez

Nesta terça-feira, o meia Rodrigo Garro do Corinthians acompanhou o nascimento de seu primeiro filho, no hospital São Luiz, em São Paulo. O argentino foi um dos desfalques do Timão no desembarque em Assunção, no Paraguai, para o jogo contra o Nacional, pela Copa Sul-Americana.

Foto: Divulgação / Instagram @rodrigarroo

Garro atuou durante toda a partida contra o Fortaleza, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Naturalmente, era esperada sua presença no desembarque da delegação alvinegra no Paraguai, para o duelo desta terça contra o Nacional. Entretanto, o meia argentino não apareceu com o restante do elenco. A diretoria corinthiana não se pronunciou e o caso era um mistério até esta manhã. Rodrigo Garro é o pai de um menino, chamado Felipe.