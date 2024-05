Palestino-CHI x Flamengo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Flamengo entra em campo diante do Palestino-CHI, na noite desta terça-feira, em Coquimbo, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21 horas (horário de Brasília), no estádio Francisco Rumoroso.

Onde assistir: A partida terá transmissão do canal ESPN e do streaming Star+.

Com quatro pontos, o Flamengo é o vice-líder do Grupo E, que tem o Bolívar-BOL (9), como líder. Com um ponto a menos, o Palestino vem logo abaixo na tabela classificação e o confronto será decisivo na luta pelo segundo lugar. A vitória é mais fundamental para os chilenos, que disputarão as duas últimas rodadas fora de casa, ao contrário do Rubro-Negro, que jogará no Maracanã contra o Bolívar-BOL e o Millonarios-COL.