Nacional-PAR x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O time paraguaio, por fim, busca uma vitória em casa para voltar a sonhar com uma vaga à próxima fase. Com dez pontos, o time ocupa a décima e última posição do Apertura.

FICHA TÉCNICA



NACIONAL-PAR x CORINTHIANS

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai



Data: 07 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: 21h (de Brasília)