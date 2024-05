Ceará empata com CRB e segue sem vencer na Série B

Nesta segunda-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu o CRB no Estádio Presidente Vargas e empatou por 2 a 2. Facundo Barceló fez os dois dos mandantes, enquanto Hereda e Rômulo da Silva anotaram para os visitantes.

Com a igualdade no placar, o Vozão seguiu sem vencer na Série B (dois empates e uma derrota). Assim, o time chegou a dois pontos e ocupa a 14ª colocação. No entanto, poderá ser ultrapassado na rodada, já que o Guarani (18º com um ponto) ainda joga. Por outro lado, o CRB também segue sem vencer. Deste modo, a equipe aparece uma colocação abaixo do adversário, com os mesmos dois somados.

Por fim, o Ceará retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Novorizontino. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Por parte do CRB, a equipe joga com o a Chapecoense no mesmo dia. No entanto, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.