São Paulo goleia Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro feminino

Em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo recebeu o Atlético-MG neste domingo e venceu por 6 a 0, em Cotia. Bia Menezes (2), Laryh (2), Dudinha e Isa marcaram os gols equipe paulista.

Com a vitória, o Tricolor assumiu a terceira colocação, com 17 pontos em oito partidas. O Galo, após a derrota, permanece na lanterna, com um ponto em nove jogos.

O São Paulo volta a campo pelo Brasileiro feminino no próximo domingo, contra o líder Corinthians, fora de casa. Já o Atlético-MG visita o Real Brasília, no sábado.