Santos x Guarani: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta segunda-feira, o Santos encara o Guarani em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21 horas (de Brasília).

O estádio estará com os portões fechados mais uma vez. O Peixe está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time cumpriu apenas um embate até o momento.

Apesar de não contar com a força do seus fãs, o Santos chega para este compromisso embalado após vencer as duas primeiras partidas. O clube entrou na rodada na liderança, com seis pontos.