Dinheiro movimentado na primeira janela se aproxima do valor total registrado em 2023

Com R$ 1,8 bilhão, a primeira janela de transferências de 2024 (de 10 de janeiro a 7 de março) já se aproxima do valor obtido pelas movimentações internacionais de atletas conduzidas pelos clubes brasileiros em todo o ano de 2023, que foi cerca de R$ 1,9 bilhão.

Do valor movimentado neste ano, cerca de US$ 125 milhões (R$ 682,4 milhões) são em operações em dólar, e mais € 213 milhões (R$ 1,1 bilhão) em operações em euros. Com o resultado da primeira janela, a expectativa é que 2024 supere a marca histórica registrada no ano passado.

O valor que se obteve em 2023 agrupou todas as movimentações financeiras de entrada e saída de atletas profissionais do Brasil, sendo cerca de R$ 1,25 bilhão em vendas de atletas dos clubes brasileiros para o exterior, e R$ 650 milhões em valores gastos com a contratação de jogadores vindos de fora do país.