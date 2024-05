Rodrigo Nestor volta a ser titular no São Paulo após seis meses

Recuperado de grave lesão no joelho, o meia Rodrigo Nestor vem ganhando espaço no São Paulo recentemente. Na vitória contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, ele voltou a ser titular após seis meses.

A última vez entre os 11 iniciais havia sido na vitória contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Morumbis, no dia 2 de novembro de 2023. Ainda em busca do melhor ritmo de jogo, o cria de Cotia ficou em campo por 66 minutos no duelo pelo mata-mata nacional.

Após a lesão, Nestor disputou cinco jogos, com uma assistência. Ganhando cada vez mais minutos, o meia está se firmando como opção do técnico Luis Zubeldía para formar o meio-campo.