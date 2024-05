Girona vence o Barcelona de virada e garante título do Real Madrid no Espanhol 

O Barcelona perdeu para o Girona neste sábado por 4 a 2, no Estádio Montilivi, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Por conta do tropeço do clube catalão, o Real Madrid conquistou o título da competição, após ter vencido o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu.

Com o resultado, o Barça desce para a terceira colocação e permanece com 73 pontos. Faltando quatro rodadas para o fim da liga nacional, o time comandado pelo técnico Xavi não pode mais ultrapassar a equipe merengue, que garantiu o troféu com 87 pontos. Já o Girona sobe para a segunda posição, com 74, e está classificado para a próxima Liga dos Campeões.

Este é o 36º troféu de La Liga do Real Madrid. Com a conquista, o time aumentou a distância para o Barcelona, que levantou a taça 27 vezes.