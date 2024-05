Corinthians já estuda possíveis homenagens de despedida a Cássio

Enquanto não chega a um acordo com o Timão, Cássio segue treinando diariamente no CT Dr. Joaquim Grava. Mais uma vez, ele participou normalmente das atividades na última quinta-feira de manhã.

O jogador continuará se reunindo com dirigentes até chegar a um consenso. Ele já tomou a decisão de trocar o clube do Parque São Jorge pelo Cruzeiro e apenas uma reviravolta no caso irá mudar os planos do jogador.

Na última terça-feira, Cássio foi ovacionado antes e depois do jogo contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, quando a notícia já havia se espalhado entre os torcedores. Ele também recebeu abraços de companheiros do elenco durante a partida e viu outros jogadores o elogiarem e pedirem sua permanência.

Mais tarde, o camisa 12 passou pela zona mista do estádio e foi direto ao ônibus que carrega a delegação alvinegra. O jogador foi chamado por jornalistas e, de longe, mandou um recado: "Na hora certa vou falar".

Cássio ficou incomodado com algumas questões internas no Corinthians. Um dos maiores ídolos do clube, o jogador já vivia há algum tempo uma relação desgastada com a torcida e até com alguns membros da diretoria.

Além disso, ele não viu com bons olhos a proposta 'protocolar' enviada pelo Alvinegro, que foi feita só depois do convite do Cruzeiro. O clube fez uma oferta mínima, de apenas um ano de extensão contratual, o que não agradou o jogador e seu estafe.