Grêmio confirma lesão de Gustavo Martins e que Jhonata Robert passará por nova cirurgia

O Grêmio informou, nesta quinta-feira, por meio de nota oficial que Jhonata Robert terá que realizar uma nova cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento é uma mastectomia parcial do menisco medial, ou seja, a retirada da parte lesada do menisco.

A operação está agendada para às 18h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, no Hospital Moinhos de Vento, com o Dr. Geraldo Schuck e acompanhada por um dos médicos do time. Após isso, o atacante irá retomar a reabilitação com a fisioterapia do clube.

Ainda nesta quinta, o Grêmio atualizou a situação do zagueiro Gustavo Martins. Após exames, o defensor teve uma lesão muscular de grau "la" no bíceps femoral.