Na luta pela liderança, Sport e Goiás jogam fora de casa na rodada da Série B

A quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será concluída nesta quarta-feira com seis jogos. Brigando ponto a ponto pela liderança, Sport e Goiás jogam fora de casa em dia com quatro paulistas em campo.

Líder com 12 pontos e único com 100% de aproveitamento, o Sport visita o Ituano na Arena NicNet, em Itu (SP), às 19h. O adversário paulista vive situação completamente oposta, está na lanterna, sendo o único tie que ainda não pontuou.

O Goiás, com dez pontos e ainda invicto, encara o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém (PA), às 21h30. O time paraense está na zona de rebaixamento com apenas dois pontos e ainda não venceu.

O América-MG é outro time que briga pelo G-4. Com oito pontos, joga no Independência, em Belo Horizonte (MG), diante do Mirassol, que tem sete. Também com sete, o Operário-PR visita o Brusque, que soma três.

Motivado após vencer o Santos por 1 a 0, o Amazonas, com quatro pontos, tenta manter o embalo diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time cearense acumula cinco pontos.

Para se reabilitar, o Santos, que soma nove pontos, pega a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Há dois jogos invicto, os mandantes somam cinco pontos e querem se aproximar do G-4.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Brusque x Operário-PR

América-MG x Mirassol

Ituano x Sport

21h30

Ceará x Amazonas

Paysandu x Goiás

Ponte Preta x Santos