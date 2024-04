Santos acorda no segundo tempo, vence o Avaí e assume a ponta da Série B

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0 nesta sexta-feira (26), na Ressacada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro pela série B. Os gols foram de JP Chermont, joia da base, e Furch.

O Santos teve domínio tranquilo na primeira etapa, mas faltou capricho no último passe. Escobar, estreante da noite, foi o responsável por importantes articulações e deixou Morelos na cara do gol. Já Giuliano deixou a desejar no dinamismo do meio-campo. Na etapa final, o Peixe sofreu certa pressão do Avaí por conta dos espaços e buracos aproveitados pelo rival. João Paulo evitou dois gols no fim.

O Peixe voltou mais lento para o segundo tempo, mas foi salvo por jogada individual de JP Chermont, que marcou aos 13 minutos. Com o jogo coletivo pouco inspirado, o Menino da Vila chamou a responsabilidade e arriscou de longe. A bola desviou e enganou Igor. Com a vantagem, o time de Carille desacelerou e administrou melhor o resultado. O Avaí assustou na etapa final, mas durou pouco. No fim, Furch marcou para concretizar a vitória