Morelos começa a ganhar mais tempo em campo e tenta deslanchar no Santos

Após viver uma situação delicada no Santos, Alfredo Morelos deu a volta por cima e se tornou titular da equipe do técnico Fábio Carille. O atacante, aliás, está ganhando cada vez mais minutos em campo e agora tenta deslanchar com a camisa alvinegra.

No último sábado, o colombiano atuou por 90 minutos na derrota de 1 a 0 para o Amazonas, em Manaus. Essa foi apenas a segunda vez que ele jogou uma partida inteira desde que chegou à Vila Belmiro.

Morelos enfrentou um problema físico no começo deste ano e chegou a ser cortado de alguns compromissos do Alvinegro Praiano. Quando era relacionado, o jogador de 27 anos atuava por pouco mais de 45 minutos apenas.