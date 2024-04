'Esse frenesi contra o Tite é uma coisa maluca', dispara Mauro Cezar

'Dessa vez é o Tite, já foram outros': "O Flamengo é vítima disso por causa dos cartolas que já se curvaram aos caprichos dessa ala doida da torcida do Flamengo e parte da mídia e influenciadores, que vivem disso, que mantém audiência com isso, que não consegue avaliar futebol de uma forma mais equilibrada. Tem uns que gritam, que berram, dão chilique, é só isso que fazem. Não há uma discussão saudável, onde errou, onde acertou, onde pode melhorar. Dessa vez é o Tite, já foram outros, e ficam imaginando com a volta do Jorge Jesus, que foi maravilhoso no Flamengo mas não quis voltar e está lá na Arábia Saudita, está pouco pensando no Flamengo, está cuidando da vida dele e faz ele muito bem. Então, nem amor-próprio esses caras têm como torcedor, se é que de fato o são. Esse é o cenário do Flamengo, está na hora de algum dirigente aparecer e dizer o que vai fazer. Ou você mantém o técnico e segue o trabalho, ou então convenhamos, não vai ser possível, nunca o Flamengo vai se livrar disso, nunca, jamais, e isso só acontece porque eles já se curvaram a essa ala tresloucada da torcida, que parece realmente não entender como as coisas funcionam".

