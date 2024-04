Sob olhar de Dorival, brasileiros marcam e mantêm Benfica vivo no Português

Neste sábado (27), o Benfica venceu o Braga, por 3 a 1, de virada pela 31ª rodada do Campeonato Português. Marcos Leonardo (2) e David Neres marcaram para os mandantes, enquanto Ricardo Horta descontou para os visitantes.

Os brasileiros brilharam sob olhar do técnico Dorival Júnior, da seleção, que esteve no estádio da Luz acompanhando a partida. Neste domingo, Dorival irá ao duelo entre Porto e Sporting no estádio do Dragão.

Com a vitória, o time de Lisboa se manteve na segunda posição, alcançou os 76 pontos e acabou com a chance de o Sporting ser campeão com antecedência neste domingo. A equipe de Braga, por sua vez, aparece em quarto lugar, com 62 pontos.