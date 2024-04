Presidente do América-RJ, Romário treina pela primeira vez após retornar da aposentadoria

Nesta quinta-feira, Romário, ídolo do futebol brasileiro, realizou, aos 58 anos de idade, seu primeiro treino pelo América-RJ - clube no qual também é presidente - após retornar da aposentadoria. O tetracampeão do mundo pelo Brasil admitiu o cansaço após a atividade e afirmou que não vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca.

"Em relação ao treino, cansado para c*. Daqui a pouco a maca vem me buscar. Quero deixar uma coisa bem claro para todos: eu não vou disputar o campeonato. A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o América-RJ nesta competição é a questão técnica", disse Romário após o treino.

O 'Baixinho', em tom de ironia, brincou sobre as vantagens de ser presidente do América-RJ e jogador ao mesmo tempo. O atacante foi eleito pelo clube em 2023 para comandar um processo de reformulação.