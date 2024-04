Luiz Henrique, do Botafogo, voltou a marcar após cinco meses com o gol feito contra o Universitario

Nesta quarta-feira (24), o Botafogo venceu o Universitario-PER por 3 a 1 dentro do estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores. O atacante Luiz Henrique foi o autor do segundo gol alvinegro, marcando seu primeiro com a camisa do Glorioso. O tento do jovem de 23 anos também foi importante para encerrar um jejum de cinco meses sem marcar.

Antes do gol contra o Universitario, a última vez que Luiz Henrique tinha marcado foi no dia 1° de novembro de 2023, na goleada avassaladora do Real Betis contra o CD Hernán Cortes por 12 a 1, pela Copa da Espanha. Naquela oportunidade, o atacante marcou o segundo gol do Betis.

Desde então, contando Real Betis e Botafogo, Luiz Henrique atuou em 21 jogos e deu três assistências. Após dois jogos com a camisa do Glorioso, o jogador se lesionou e foi ausência por um mês, dificultando sua adaptação ao futebol brasileiro.